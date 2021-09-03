مصادر تكشف معلومات عن الحكومة الأفغانية المرتقبة

كشفت مصادر في حركة طالبان، اليوم الجمعة، معلومات عن الحكومة الأفغانية الجديدة التي ينتظرها العالم والأفغان.

وقالت مصادر في الحركة إن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريباً.

وذكرت ثلاثة مصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان منصبين مهمين في الحكومة.

وقال مسؤول في الحركة، طلب عدم نشر اسمه لرويترز "وصل جميع القادة الكبار إلى كابول حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة".

وصرح مسؤول آخر من طالبان بأن هبة الله آخوند زاده، زعيم الحركة، سيركز على الأمور الدينية.

أما عن موعد إعلان الحركة، فقد أوضح ناطق باسم الحركة لوكالة فرانس برس أنه ليس من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم الجمعة، مشيراً إلى أنه يجب عدم توقع أي تطور في هذا الشأن قبل السبت.

كانت مصادر مقربة من طالبان أشارت، أمس الخميس، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يعلن اليوم الجمعة.