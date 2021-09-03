مسؤول مصري يكشف حقيقة ظهور متحور كورونا «مو»

شعبان بلال (القاهرة)

كشف مسؤول مصري عن حقيقة ظهور متحور فيروس كورونا «مو»، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن رصده للمرة الأولى في كولومبيا خلال شهر يناير الماضي.

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مصر، ظهور متحور فيروس كورونا «مو» حتى الآن في مصر، مؤكداً أن مصر خالية تمام من هذا المتحور.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن فيروس كورونا له عدة سلالات منها ما يؤدي دور البطولة أو دوراً ثانوياً، فالأولى هي التي أثبتت نفسها وتستطيع أن تسبب وباءً، والنوع الآخر الثانوي سلالة تصيب فرداً أو اثنين أو عشرة أشخاص، ولا تصل إلى حد الوباء.

وأوضح المسؤول المصري أن المعلومات حول هذا المتحور مستمدة من الخارج ويجب الانتظار التقارير التي تصدر من هناك حول استجابة المتحور إلى اللقاحات، مضيفا أنه لابد من الحذر بشكل كبير، ومتابعة المطارات والموانئ لمنع انتشار تلك المتحورات.

وشدد عضو لجنة مكافحة كورونا على أنه لا غنى عن الإجراءات الاحترازية في جميع الأحوال سواء لمن حصل على اللقاح أو لم يتلقاه. وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور كورونا «مو» لم يكتشف في الهند ومع ذلك هناك احتمالات ليصبح سلالة مهيمنة على الصعيد العالمي، موضحة هذا المتحور لديه العديد من الطفرات التي تدل على مقاومة لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية للمتحوّر الجديد أظهر مقاومة عالية ضد اللقاحات المستخدمة ضد كورونا، لافتة إلى هناك المزيد من الدراسات التي تجرى في الوقت الحالي لتأكّيد من صحة النتائج السابقة.

