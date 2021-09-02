السودان: تشيكل لجنة تحقيق بأحداث العنف في «زالنجي»

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

شكل النائب العام في السودان مبارك محمود لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مدينة «زالنجي» بولاية وسط دارفور، والتي شهدت أحداث عنف أسفرت عن مقتل طلاب وحرق مقار حكومية وممتلكات لمدنيين.

ومنح النائب العام اللجنة سلطات النيابة العامة في التحري، وإصدار أوامر القبض والإحالة للمحكمة، ومن المقرر أن تصل اللجنة إلى زالنجي اليوم لمباشرة مهامها.

ومن ناحية أخرى، ناقش مجلس الأمن والدفاع السوداني أحداث «زالنجي»، فيما ترأس الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء مجلس السيادة. وأوضح رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو أن الاجتماع ناقش أحداث العنف التي قام بها بعض المنتسبين لإحدى الحركات المسلحة في «سوبا».

وأضاف الدبيلو أن الاجتماع أكد على ضرورة التزام أطراف عملية السلام من الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق السلام بنسبة الـ40% الواردة في الوثيقة الدستورية، والمتعلقة بتمثيل المرأة في كافة اللجان والآليات الخاصة باتفاق السلام.

ومن ناحية أخرى، رحب الدبيلو في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» ببدء الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدمج مقاتليها في الجيش السوداني، وتسريح من لا يستوفي شروط الدمج، حيث تم تدشين بداية التنفيذ في ولاية النيل الأزرق.

وقال الدبيلو إن تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من أهم متطلبات المرحلة الانتقالية وضمان عملية الانتقال الديمقراطي، لمعالجة الأوضاع الأمنية في أنحاء السودان، ووقف الصراعات والحروب في كل أقاليم السودان.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع السوداني أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع البروتوكولات الأمنية، وأشار إلى أن قوات الحركة الشعبية منضبطة، ولم ترتكب أي خروقات، وأن القوات التي ستندمج ستكون إضافة حقيقية للجيش.