الإمارات: الجانب الإنساني في أفغانستان من أولوياتنا

أبوظبي (الاتحاد، وكالات)

أكدت دولة الإمارات العربية أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان هو من أولوياتها، مؤكدة انعكاس ذلك على أرض الواقع عبر تسهيل عمليات الإجلاء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تغريدة على «تويتر»: «إن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يعد من أوليات دولة الإمارات، وهو ما انعكس على أرض الواقع من خلال تسهيل عمليات الإجلاء، بالإضافة إلى تقديم الرعاية المكثفة إلى آلاف الأفغان ورعايا الدول الصديقة، وخاصة النساء والأطفال».

جاء ذلك، فيما وجهت الولايات المتحدة، أمس الأول، الشكر إلى الدول الشريكة والحليفة التي قدمت مساعدات في عملية الإجلاء من أفغانستان، وفي مقدمتها الإمارات والبحرين والكويت.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في تصريحات صحفية: «ممتنون للدول الشريكة والحليفة التي قدمت مساعدات جليلة لعملية الإجلاء من أفغانستان ومنها الإمارات والبحرين والكويت».

وتابعت «نبحث كل الخيارات والطرق الممكنة لمواصلة مساعدة الأمريكيين والمقيمين الدائمين المتواجدين في أفغانستان على مغادرة البلاد».

وأضافت «سنواصل الحفاظ على اتصالاتنا مع حركة طالبان لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أكدت التزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان.

ولعبت دولة الإمارات دوراً كبيراً في عمليات الإجلاء، حيث وصل عدد الأفغان ورعايا الدول الصديقة الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ بداية أغسطس إلى أكثر من 36500 شخص.

ووافقت دولة الإمارات، في 20 أغسطس على استضافة 5000 مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول وجهة ثالثة.

ووفرت الإمارات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم خدمات مختلفة تشمل الرعاية الصحية والغذاء عالي الجودة لضمان رفاهيتهم أثناء عمليات الإجلاء.

إلى ذلك، حذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من أن مخزون الغذاء في أفغانستان قد ينفد في أقرب وقت هذا الشهر، وحثّ المجتمع الدولي على تكثيف الدعم للبلاد.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، في إحاطة عبر تقنية الفيديو من العاصمة الأفغانية كابول، إلى الصحفيين في المقر الدائم بنيويورك: إن الوضع الإنساني في البلاد «لا يزال متوتراً للغاية»، لأن «أكثر من نصف الأطفال الأفغان لا يعرفون ما إذا كانوا سيتناولون وجبة طعام الليلة أم لا».

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول: إنه بينما لا تزال الأمم المتحدة «مصممة على تقديم المساعدة»، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل للوصول إلى الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وذكر أن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الشديد، وأن أكثر من ثلث المواطنين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

وقال: «من المهم للغاية أن نمنع أفغانستان من الانزلاق نحو كارثة إنسانية أخرى عبر اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها هذا البلد في الوقت الحالي، وهي دعم خدمات الغذاء والصحة والحماية والمواد غير الغذائية، لمن هم في أمس الحاجة إليها».

وحذر من أن مخزون برنامج الأغذية العالمي قد ينفد بحلول نهاية سبتمبر.

وأضاف: «لكي نحافظ على الطلب الحالي، نحتاج إلى 200 مليون دولار على الأقل لقطاع الأغذية، حتى نتمكن من توفير الغذاء للفئات الأكثر ضعفاً، والأكثر ضعفاً هم الأطفال».