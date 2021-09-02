«فيسبوك» تؤكد مشاركتها في إجلاء أفغان إلى المكسيك

واشنطن (وكالات)

أكدت شركة «فيسبوك» مشاركتها في إجلاء 175 مواطناً أفغانياً من أفغانستان إلى المكسيك. وأشارت الشركة، في بيان لموقع «أكسيوس» الإخباري، إلى أن هناك موظفين بالشركة من بين من جرى إجلاؤهم.

وقالت الشركة: إنه في محاولة لنقل بعض الموظفين من البلاد، انضمت إلى جماعة لم تكشف عن اسمها، كانت تعمل على مساعدة الصحفيين في أفغانستان على مغادرة البلاد.

وكانت الحكومة المكسيكية أصدرت بياناً، أمس الأول، أكدت فيه أن مجموعة من 175 أفغانياً وصلوا إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، وأشارت إلى أن تلك المجموعة تتألف من العاملين في مجال التواصل الاجتماعي ونشطاء مستقلين وصحفيين وأسرهم وكان من بينهم 75 طفلاً.