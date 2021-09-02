استسلام آلاف من إرهابيي بوكو حرام في نيجيريا

قالت القوات المسلحة النيجيرية، اليوم الخميس، إن زهاء 6000 من مقاتلي جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق البلاد استسلموا في الأسابيع القليلة الماضية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 350 ألف شخص قتلوا في العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة بوكو حرام والجيش منذ 12 عاماً، كما امتدت تلك الأعمال إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وقال الجنرال برنارد أونيوكو المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية «في غضون الأسابيع القليلة الماضية، استسلم أكثر من 5890 إرهابياً من بينهم قوات مشاة وقادتهم مع أسرهم لقواتنا في منطقة الشمال الشرقي».

وتمر بوكو حرام، التي عُرفت على الساحة العالمية بعد أن خطفت تلميذات في عام 2014 من بلدة «تشيبوك»، بحالة تفكك بسبب صراع مع مجموعة منشقة عنها تحولت إلى منافس.

وقتل زعيم بوكو حرام في مايو الماضي، عندما فجر عبوة ناسفة قبل الإمساك به خلال معارك.