البرتغال توقف شخصين بشبهة الانتماء لـ«داعش»

أعلنت الشرطة البرتغالية، اليوم الخميس، أن شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم «داعش» الإرهابي اعتقلا في منطقة العاصمة لشبونة علمًا أنهما مقيمان في البرتغال منذ عام 2017 كلاجئين.

وقالت الشرطة القضائية، في بيان، إن الرجلين عراقيان وإنهما متهمان «بالانتماء إلى منظمة إرهابية دولية ودعمها» ويخضعان أيضاً للتحقيق من قبل السلطات العراقية، لكنهما لم يرتكبا جرائم أخرى على الأراضي البرتغالية.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجلين، وهما في ال34 وال32 من العمر، «انضما إلى ميليشيات لتنظيم داعش في العراق» وتم استقبالهما في البرتغال «في إطار برنامج استقبال لاجئين» بعد إقامتهما في اليونان.

هُزم تنظيم «داعش» المتشدد، رسمياً على أيدي القوات الحكومية المدعومة من تحالف دولي مناهض للإرهاب بقيادة الولايات المتحدة.

لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت موجودة خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية في العراق وتتبنى هجمات بين الحين والآخر.