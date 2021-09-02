طالبان تقترب من تشكيل حكومة أفغانية جديدة

أعلنت حركة طالبان، اليوم الخميس، أنها باتت قريبة من تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

وقال مصدران من طالبان، لوكالة فرانس برس، إن الإعلان عن الحكومة قد يحصل بعد صلاة الجمعة غداً.سيأتي الإعلان عن حكومة جديدة بعد أيام على اكتمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان الذي أنهى أطول حروب أميركا.

تتجه كل الأنظار، الآن، إلى حركة طالبان لمعرفة ما اذا كانت ستتمكن من تشكيل حكومة قادرة على إدارة اقتصاد البلاد واحترام تعهداتها بتشكيل حكومة «جامعة».

في كابول، أعرب سكان عن قلقهم بشأن الصعوبات الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.

وقال كريم جان، وهو صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية «مع وصول طالبان، من الصائب القول إن الأمن مستتب، لكن الأعمال تراجعت».

وحذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع من «كارثة إنسانية» تلوح في الأفق في أفغانستان ودعت إلى تأمين سبل للخروج لمن يريدون مغادرة البلاد.