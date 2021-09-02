الاتحاد الأوروبي يدرس تشكيل قوة عسكرية

بحث وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في سلوفينيا تشكيل قوة رد سريع بعد بروز حاجة التكتل إلى هامش للمناورة إثر الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

تكثفت الدعوات في الأيام الماضية لكي تطور الدول الأعضاء الـ27 قدرتها العسكرية المشتركة الخاصة للرد سريعاً على الأزمات بعد مشاهد الإجلاء من مطار كابول التي تلت تولي حركة طالبان السلطة.

سيعيد الوزراء الأوروبيون النظر في اقتراح، قدم للمرة الأولى في مايو- الماضي، بهدف تشكيل قوة قوامها خمسة آلاف عنصر في إطار مراجعة استراتيجية الدفاع لدى الاتحاد الأوروبي التي يفترض أن تنتهي السنة المقبلة.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، في بداية الاجتماع في قصر بردو (شمال سلوفينيا): «إن الحاجة إلى دفاع أوروبي أكبر لم تكن أبداً أكثر وضوحاً مما هي عليه اليوم بعد الأحداث في أفغانستان». وأضاف: «في بعض الأحيان، يحدث شيء ما يخلق اختراقاً، وأعتقد أن الأحداث التي وقعت في الصيف في أفغانستان جزء منه».

ورداً على سؤال حول إنشاء قوة عسكرية أوروبية جديدة، أصر بوريل على أنه «يجب أن نذهب لشيء أكثر عملانية»، حيث بقيت التجمعات التكتيكية غير مستخدمة.

وقدر وزير الدفاع السلوفيني ماتي تونين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن قوة الرد السريع يمكن أن يتراوح عددها بين «خمسة آلاف و20 ألف عنصر».

ودعا إلى وضع نظام جديد يسمح بإرسال قوات من «الدول المتطوعة» باسم الاتحاد الأوروبي إذا وافقت غالبية الدول الأعضاء على ذلك، بدلاً من الإجماع المطلوب من أجل التجمعات التكتيكية.

واعتبرت نظيرته الألمانية انيغريت كرامب-كارنباور أن العبرة مما حصل في أفغانستان هي أنه «علينا أن نصبح مستقلين أكثر بصفتنا أوروبيين وأن نكون قادرين على التحرك بشكل مستقل أكثر». وأضافت: «لكن من المهم جداً ألا نتصرف كبديل عن حلف الأطلسي والأميركيين».

وأعلن وزير الدفاع اللاتفي أرتيس بابريكس أن التكتل يجب أن يثبت أن لديه «الرغبة السياسية» في استخدام هذه القوة. وتساءل: «نحاول وضع خطط هائلة حول الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي، لكن المجموعات القتالية قائمة منذ عقد، هل استخدمناها؟».