عقد قمة مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة

عقدت أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة في قصر الاتحادية في العاصمة القاهرة.

وأكد البيان الختامي للقمة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967. وأكد البيان أن حل الدولتين سبيل وحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأكدت القمة رفض الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

كما أكد البيان الختامي للقمة على مركزية القضية الفلسطينية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد جلستي مباحثات ثنائية، قبيل القمة الثلاثية، مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



