إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا خلال اليوم الماضي.

ووفقاً لما نقله موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد تم تسجيل 11187 إصابة جديدة يوم أمس، وهو أعلى عدد للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وبهذا تظل الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في إسرائيل فوق العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي.





