مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات اليوم الأربعاء مقابل 279 إصابة وتسع وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 288732 من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة".