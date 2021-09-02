وفاة 5 أشخاص جراء فيضانات عارمة في الهند

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء فيضانات عارمة في ولاية أسام بالهند.

وأفاد موقع "تايمز ناو نيوز" الإخباري الهندي، بأن السلطات في الولاية أقامت 85 مخيماً في 10 مناطق لإيواء المتضررين من الفيضانات.

وأوضح أن الفيضانات تسببت أيضاً في تضرر 39 ألفاً و500 هكتار من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

وتضرر كذلك آلاف الأشخاص في عدة مناطق من الولاية.