أميركا تعتزم استضافة 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين في إفادة اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إتاحة طاقة استيعابية لاستضافة ما يصل إلى 50 ألف لاجئ أفغاني في قواعد عسكرية، وليس إعادة توطينهم.وتابعت قائلة «هناك طاقة استيعابية ونحن نعمل من أجل تحقيق طاقة استيعابية في قواعدنا العسكرية تتسع لما يصل إلى 50 ألفا».

وأشارت أن تلك المنشآت لن تستضيف لاجئين بشكل دائم لكنها ستقدم رعاية طبية ومساعدة وتكون حلقة وصل بين اللاجئين ومنظمات ستعكف على إعادة توطينهم.