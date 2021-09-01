واشنطن: مستعدون لمساعدة حكومة جديدة في لبنان

بيروت (الاتحاد، وكالات)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنه يمكنها القيام بدور ريادي لمساعدة حكومة جديدة في لبنان للخروج من أزماته، فيما أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 10 ملايين دولار من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه.

وأكد وفد الكونجرس الأميركي الذي يزور لبنان أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بدور ريادي لمساعدة حكومة جديدة في لبنان للخروج من أزماته.

وقال أعضاء من الوفد في مؤتمر صحفي عقد في مطار بيروت، في ختام الزيارة، إن أي عضو في الحكومة اللبنانية يتورط في قضايا فساد ستفرض عليه عقوبات أميركية، مضيفين أن «الفساد نمط في الحكومة اللبنانية وهذا غير مقبول».

وأشار الوفد إلى أنه «سمع من الجميع أن هناك التزاماً بإجراء الانتخابات في موعدها»، وقال «نتطلع إلى أخبار مفرحة عن تشكيل حكومة جديدة». وحول أزمة لبنان المتعلقة بالمحروقات، قال الوفد إن «أي وقود يمر عبر سوريا يتعرض إلى العقوبات المفروضة من الكونجرس ونحن نعمل على إمكانية تيسير ذلك».

وشدد أن «حزب الله منظمة تستحوذ على جزء من المال، وهذا لن يحل أزمة الوقود في لبنان»، وتابع «لا أحد يجب أن يعتقد بأن إيران ستحل أزمات لبنان».

وأكد الوفد أن «ما من دولة تحملت أعباء اللاجئين مثل لبنان، ونتطلع إلى مساعدة لبنان في مسألة اللاجئين».

وضم الوفد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وهم كل من السيناتور كريس مورفي، والسيناتور ريتشارد بلومنثال، والسيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جون أوسوف وعدد من مستشاريهم.

والتقى أعضاء الوفد بعدد من المسؤولين اللبنانيين بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 10 ملايين دولار من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه في لبنان، الذي يتخبط في أزمة اقتصادية متمادية قوّضت قدرته على استيراد سلع حيوية بينها المحروقات الضرورية لتشغيل مرافق خدمية.

وقال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث في تغريدة أمس، إن «الشح في الوقود والكهرباء يهدد خدمات الصحة والمياه الأساسية في كامل لبنان، ما يضع آلاف العائلات في خطر مواجهة أزمة إنسانية».

وبناء عليه، ستخصّص الأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان، 6 ملايين دولار لمساعدة 65 مستشفى في لبنان فضلاً عن منشآت صحية أساسية وصيدليات ومستودعات تخزين مبردة.

ورصدت الأمم المتحدة كذلك 4 ملايين دولار لتأمين الوقود لضمان استمرارية خدمات صحية والمياه والصرف الصحي، ويتضمن ذلك تأمين المحروقات لأربع محطات ضخ مياه تخدم أكثر من ثلثي السكان في بيروت والبقاع وجنوب البلاد وشمالها.

ومن شأن هذه المساعدة أن تدعم 2,3 مليون شخص عبر ضمان أن يكون هناك ما يكفي من وقود لاستمرار عمل محطات المياه.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان أمس، إنه لم يتلق طلباً لاستيراد وقود إيراني، مؤكدا بذلك على ما يبدو أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية تخطت الدولة في تحركها لاستيراد الوقود من إيران.

ورداً على سؤال بشأن الشحنة الإيرانية قال الوزير ريمون غجر للصحفيين «دورنا محصور بإذن الاستيراد، ما إجانا طلب إذن». ورداً على سؤال آخر عما إن كان هذا يعني أن السفينة تأتي بدون تصاريح قال غجر «نحن ما عندنا معلومات، لم يتم الطلب منا إذن، هذا ما أقوله فقط».

وقالت خدمة تانكر تراكرز، التي تراقب شحنات وخزانات النفط، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أمس، أن الناقلتين الثانية والثالثة لم تبحرا بعد. وأضافت شركة التتبع أنه «ينبغي أن تكون الناقلة الأولى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر الآن». وتابعت «ننتظر تأكيداً بصرياً».

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية متمادية قوضت قدرته على استيراد سلع حيوية بينها المحروقات الضرورية لتشغيل مرافق خدمية، وتنعكس أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان منذ أشهر على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية للمناطق كافة، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.