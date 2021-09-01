إيقاف مئات المهربين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر

الجزائر (وكالات)

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين، خلال الأسبوع، 308 أشخاص بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بالجزائر. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أمس، أن وحداتها بمدن «تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانيت وتندوف» أوقفت 107 مهربين، وصودر منهم عدد من المركبات والأدوات والأجهزة المستخدمة في الكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات. وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 201 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 146 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة، باتجاه الأراضي الأوروبية.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى القبض على عنصر إرهابي بمحافظة «جيجل» وتدمير ورشة لصناعة المتفجرات تحتوي على 13 قنبلة تقليدية الصنع.