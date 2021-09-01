وزير الإعلام اليمني: تجنيد الميليشيات للمهاجرين «جريمة حرب»

عدن (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مشهد تشييع أحد المهاجرين الإثيوبيين والذي بثته قناة «المسيرة» الحوثية، يؤكد استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة والزج بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال.

وأضاف معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن «عمليات تجنيد ميليشيات الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».

وأشار الإرياني إلى أن تعمد الميليشيات استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالترغيب والترهيب، لتعويض خسائرها المتصاعدة جراء مغامرتها العسكرية في محافظة مأرب، وفشل حملات الحشد والتعبئة التي تنظمها نتيجة عزوف أبناء القبائل عن الالتحاق في صفوفها. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية بإدانة تجنيد ميليشيات الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستخدامهم في أعمال قتالية، وملاحقة المسؤولين من قيادات الميليشيات وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.