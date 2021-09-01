العراق: كشف شبكة مسؤولين تخطط لتزوير الانتخابات وإثارة الفوضى

هدى جاسم (بغداد)

كشفت الحكومة العراقية أمس، عن الإطاحة بما وصفتها «بشبكة متداخلة من المسؤولين» كانت تخطط لتزوير الانتخابات وإثارة فوضى سياسية في البلاد.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الأجهزة الأمنية نجحت وبإشراف مباشر من القضاء العراقي في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من المتهمين في الشبكة والذين كانوا يحاولون استثمار علاقاتهم بموظفين في مفوضية الانتخابات بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق عبر شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها الموقع الإلكتروني «سيدة الخضراء».

وأكدت أن التحقيق متواصل في هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى وأنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة العراقية.

وكانت الحكومة العراقية قالت في 24 أغسطس الماضي إنها لن تتنازل عن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر القادم.