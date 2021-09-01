الاتحاد الأوروبي: هجمات الحوثي تقوِّض جهود إنهاء الأزمة اليمنية

بروكسل (وكالات)

ندد الاتحاد الأوروبي أمس، بالهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية، واصفاً إياها بأنها تزيد من انعدام الأمن الإقليمي وتقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي إن الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيداً للنشاط العسكري في محافظة مأرب بالإضافة إلى هجمات ضد قاعدة «العند» العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن إلى جانب مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وأضاف «نحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي ندين هذه الهجمات العابرة للحدود التي تعرض الطيران المدني للخطر وتزيد من انعدام الأمن الإقليمي وتقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية والصراع اليمني».

وشدد ستانو على أن «هذه الهجمات عبر الحدود يجب أن تتوقف» مؤكداً أنه «لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة في اليمن».

ودعا المتحدث إلى وقف «الأعمال العدائية والمشاركة بشكل بناء في جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن».

وأضاف أنه «في النهاية لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال اليمنيين في عملية يتفق عليها اليمنيون».