الشرطة الهولندية تطلق حملات تفتيش عن الأسلحة في أمستردام

أعلنت إدارة العاصمة الهولندية أمستردام أن شرطة المدينة أطلقت اليوم الأربعاء حملة تفتيش عشوائية للبحث على أسلحة، تشمل المارة والسائقين.

وتهدف الحملة التجريبية مكافحة الزيادة في عدد الشباب الذين يحملون أسلحة.

وتغطي المبادرة خمس مقاطعات، ويأتي تنفيذها في أعقاب زيادة الحوادث الناجمة عن حيازة الشباب أسلحة، وهو اتجاه بث الخوف على واسع النطاق.

ومن المنتظر أن تقوم سلطات العاصمة بتقييم ما إذا كان تفتيش الأشخاص، حتى دون اشتباه، سوف يسفر عن تراجع في عدد من يحملون أسلحة، أو في عدد الحوادث التي يتم استخدام الأسلحة فيها.

ومن المقرر أن يتابع مراقبون مستقلون رجال الشرطة أثناء الحملة، لمنع أي نوع من التحيز. ويحق لجميع أفراد الشعب أن يراقبوا سير الحملة.

وجرى إعلان المناطق التي اختيرت لتنفيذ الإجراء، مناطق خطرة، بشكل مؤقت، حيث تم منع حمل السكاكين، في خطوة للسماح للشرطة بتنفيذ الحملة.