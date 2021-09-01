رقم قياسي لتعديل بروتوكول علاج كورونا بدولة عربية.. تعرف عليها

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت وزارة الصحة المصرية تعديل بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد وذلك للمرة الخامسة منذ بداية الوباء في مصر منذ عام ونصف تقريباً، حيث يعد رقماً قياسياً على المستوى العربي في عدد مرات تغيير بروتوكول العلاج التشخيصي. كشف البروتوكول المصري الجديد لعلاج مرضى فيروس كورونا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم الاعتداد بنتيجة المسحة في حال ظهرت كافة الأعراض المرضية على الشخص المصاب. وأضافت وزارة الصحة والسكان المصرية جزءاً خاصاً لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والخاصة بمرض الفطر الأسود والذي أثار حالة من الجدل خلال الشهور الماضية. في الوقت نفسه، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية دخول متحور دلتا بلس للبلاد، وذلك في إصابة لسيدة خلال شهر يوليو الماضي، لم تستدع حالتها الدخول للمستشفى.