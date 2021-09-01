«الصحة العالمية» تفتتح مركزاً لنظام إنذار مبكر للجوائح في برلين

تفتتح منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مركز إنذار مبكر للجوائح في برلين بهدف الجمع بين الخبرات والأدوات اللازمة للتعامل مع الأوبئة في المستقبل.

وقالت المنظمة قبل الافتتاح: إن المركز العالمي الجديد لمنظمة الصحة العالمية المعني باستخبارات الجوائح والأوبئة «سوف يجمع شركاء من جميع أنحاء العالم للتعاون وإيجاد الأدوات والبيانات اللازمة لجميع البلدان للاستعداد لمواجهة الجوائح والكشف عنها ومواجهتها».

ويفتتح المركز المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبعد الأثر المدمر لتفشي فيروس كورونا، يعتقد خبراء الصحة أن تفشي جائحة جديدة ليس سوى مسألة وقت.

ويقولون إنه يجب مراقبة علامات التحذير بشكل منهجي بهدف اتخاذ إجراءات مبكرة وقوية. وفي مايو عندما تم اتخاذ قرار إنشاء المركز، قالت ميركل: إن «البيانات تشكل أساساً مهماً لمكافحة الجوائح في المستقبل».

وقالت المستشارة الألمانية: إن «البيانات، عند دمجها ومعالجتها باستخدام أدوات التحليل الصحيحة، يمكن أن توفر رؤى لن نجدها من تلقاء أنفسنا، أو على الأقل ليس بالسرعة نفسها».

وسوف يستخدم المركز الجديد الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات، مع التركيز على صحة الحيوان والأمراض البشرية غير الاعتيادية والتغيرات في السلوك البشري وتأثيرات تغير المناخ والتغيرات السكانية.

ومن المقرر أن تشارك معاهد ألمانية، بما في ذلك هيئة مكافحة الأمراض ومعهد روبرت كوخ ومستشفى شاريتيه في برلين، عن كثب في المشروع، وكذلك معهد هاسو بلاتنر للهندسة الرقمية. وتخصص ألمانيا 30 مليون يورو (35 مليون دولار) للمساعدة في تمويله.