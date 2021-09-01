حظر تجول في نيو أورلينز الأميركية بعد إعصار "أيدا"

فرض حظر تجول على مدينة نيو أورلينز الأميركية بعد يومين تقريباً على مرور الإعصار أيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا بعد 16 عاماً تماماً من الإعصار كاترينا الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص.

وتأكدت وفاة أربعة أشخاص بينما بدأ عناصر الإنقاذ البحث عن الذين أدت العاصفة إلى عزلهم. وبدأ انحسار المياه يكشف حجم الأضرار على طول ساحل خليج المكسيك.

واعتبر رجل في عداد المفقودين بعدما قتله تمساح على ما يبدو.

وقالت رئيسة بلدية المدينة لاتويا كانتريل في تغريدة على تويتر إنها أصدرت أمراً بفرض حظر تجول طوال الليل في نيو أورلينز التي لا يزال الجزء الأكبر منها محروماً من التيار الكهربائي.



وذكر الموقع الالكتروني لتتبع انقطاع التيار الكهربائي "باور-آوتيج" أن أيدا أدت إلى حرمان أكثر من مليون منزل في لويزيانا من الكهرباء. وأعلنت شركة الكهرباء أن التيار قد يعود في وقت مبكر من الأربعاء، حسب صحيفة "نيو أورلينز تايمز-بيكايون".

وقالت الصحيفة إن التيار الكهربائي سيعود على الأرجح إلى المستشفيات أولا التي يتوجب على بعضها مواجهة تدفقاً لمصابين بكوفيد، ومحطات تنقية المياه ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي.



وتنتقل أيدا التي أصبحت منخفضاً استوائياً، حالياً باتجاه الشمال الشرقي مهددة وديان تينيسي وأوهايو.

وحذر العلماء من تزايد نشاط الأعاصير بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات جراء تغير المناخ ما يشكل تهديداً متزايداً لسكان السواحل في جميع أنحاء العالم.