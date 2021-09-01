الهند تسجل 41965 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت الحكومة الهندية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 41965 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت إنها رصد كذلك 460 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.81 مليون والوفيات إلى 439020.

وتحتل الهند المركز الثاني عالمياً من حيث إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة والثالث من حيث وفياتها بعد الولايات المتحدة والبرازيل.