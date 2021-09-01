مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

قالت وزارة الصحة المصرية، إنها سجلت 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات، الثلاثاء، مقابل 263 إصابة وست وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 288441 من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و16736 حالة وفاة".