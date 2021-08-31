«الجوار الليبي» يدعو إلى وضع إطار قانوني للانتخابات العامة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، أمس، أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني للانتخابات الليبية العامة المقرر عقدها في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل.

جاء هذا الموقف في البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي عقد بالجزائر على مدار يومين.

كما دعا البيان الختامي إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.

وشدد البيان على أهمية دور دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وبحث الاجتماع الوزاري منذ يوم أمس الأول، سبل تذليل مختلف العقبات وتحقيق التوافقات بين الفرقاء الليبيين بهدف توفير الشروط العامة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المقرر.

وشارك في الاجتماع الوزاري الرفيع إلى جانب كل من وزراء ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونجو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.

وشدد البيان الختامي على الأهمية القصوى لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، مرحبين بجهود فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.

ودعا البيان إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بین ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، وإعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة، مرحبين بمقترح مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام الاجتماعات، أن دول الجوار أبدت استعدادها الكامل لدعم مبادرة استقرار ليبيا والمشاركة في الاجتماع التشاوري المقرر عقده نهاية الشهر المقبل، مشيرةً إلى التوصل إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.

ولفتت إلى أنه «جرى التأكيد على ضرورة توحيد موقف دول الجوار تجاه المتغيرات الدولية بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة، مشيدةً بدعم ليبيا وتوجهها في الاستقرار وخلق المناخ الصحي الملائم لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة باستقرار ليبيا، واستمعنا إلى: كيف الوضع الأمني في ليبيا على دول الجوار»، مضيفة «استقرار ليبيا شرط ضروري لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف»، مؤكدة أن المصالحة الوطنية تحتاج إلى وقت طويل وأساس سليم ومساندة شعبية.