السودان: آلية لمعالجة قضية المفقودين

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية في السودان خلال اجتماعه الأول في الخرطوم أمس، على أهمية الإسراع بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام، كما أكد تشكيل الآلية العليا الخاصة بمعالجة قضية الأسرى والمفقودين وتشكيل لجنة قانونية بذلك.

وحضر الاجتماع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس مجلس السيادة وقادة الحركات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية ومدير عام المخابرات ومدير عام الشرطة ورئيس مفوضية السلام.

وقال الفريق سليمان صندل نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور بأن المجلس الأعلى المشترك المسؤول عن الترتيبات الأمنية أكد في اجتماعه الأول أهمية هذا البرتوكول، والإرادة السياسية الصادقة للمضي قدما، ومواجهة التحديات بشكل جماعي، حتى تذلل كل الصعوبات.

وأضاف أن الاجتماع استعرض موقف الترتيبات الأمنية، وراجع آليات القيادة والسيطرة، كما وقف على الترتيبات الإدارية التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة توطئة لانطلاق آليات القيادة والسيطرة بشكلها الجديد والمكتمل.