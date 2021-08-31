الكاظمي: لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي

هدى جاسم (بغداد)

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، إن حكومته نجحت في تنظيم مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، مرحباً في الوقت ذاته بقرار التيار الصدري العدول عن مقاطعة الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وصرح الكاظمي أثناء جلسة الحكومة العراقية ببغداد: «نجحنا في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأضاف الكاظمي «نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة». وتابع: «هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل على وفق المصالح المشتركة».

وقال: «العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتاريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات». وأضاف «حرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة».