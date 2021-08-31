صواريخ إيرانية تصل إلى الميليشيات في سوريا عبر «شاحنات خضار»

دمشق (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر، بدخول شحنة من الصواريخ الإيرانية من العراق إلى محافظة دير الزور السورية، عبر شاحنات لنقل الخضار، وتم تسليمها للميليشيات التابعة لطهران في محيط مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي.

وأوضح المرصد، أمس، أن شحنة الصواريخ، من نوع أرض - أرض متوسطة المدى دخلت المحافظة، وكان مكتوباً عليها باللغة الفارسية «بركان - إتش 2». وذكر المرصد السوري، السبت الماضي، أن الميليشيات الموالية لإيران في سوريا قامت، في شهر مارس الماضي، بعمليات تجنيد، وعززت من وجودها العسكري في معظم المناطق السورية التي تخضع لسيطرتها.

وفي أواخر مارس، أكد المرصد السوري وصول شحنة أسلحة تابعة للميليشيات الموالية لإيران قادمة من الأراضي العراقية إلى منطقة الميادين.

وحينها قال المرصد إن «ثلاث شاحنات تحمل خضاراً وفاكهة قادمة من العراق توجهت إلى سوق الهال في الميادين، وأنزلت صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر».