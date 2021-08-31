اتفاق ألماني نمساوي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية

برلين (وكالات)

اتفقت الحكومتان الألمانية والنمساوية أمس، على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان وللدول المجاورة لبلادهم لمساعدتها على إيوائهم.

جاء ذلك في تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيرها النمساوي سيباستيان كورتس عقب مباحثات بينهما في برلين.

وقالت ميركل إن «الموقف الألماني من هذه القضية يتمثل في الإبقاء على أكبر عدد من اللاجئين الأفغان في البلدان المجاورة لأفغانستان وإعطاء هذه الدول الإمكانات لإيوائهم». وأكدت ميركل التزام بلادها بأمن المتعاونين الأفغان مع الجهات الألمانية في العقدين الماضيين مقدرة عددهم بين 10 آلاف شخص إلى 40 ألفاً.

وقالت «من الضروري معرفة ما إذا كان هؤلاء يريدون مغادرة أفغانستان، ولذا من المهم أن نعرف ما نستطيع فعله للاجئين في البلدان المجاورة».

من جهته، اعتبر المستشار النمساوي أن بلاده تقدم الكثير للاجئين الأفغان قائلاً: «لقد قمنا بزيادة المساعدات لأفغانستان والدول المجاورة وذلك بشكل لم يسبق له مثيل».

وأعرب كورتس في الوقت ذاته عن رفض بلاده استقبال لاجئين أفغان قائلاً: إن موقفه من هذه القضية «معروف ولم يتغير» في إشارة منه إلى رفض استقبال لاجئين من أفغانستان.

وأضاف «النمسا استقبلت لاجئين أفغان في السابق بشكل كبير، وبالنظر إلى عدد السكان في النمسا فإننا في المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الجالية الأفغانية».