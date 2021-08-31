الصين: الانسحاب الأميركي فتح صفحة جديدة

عواصم (وكالات)

قالت الصين أمس، إن انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان يسمح لهذا البلد بفتح صفحة جديدة بعد 20 عاماً من «الاحتلال الأجنبي» الذي انتقدته بكين بشدة في الأيام الأخيرة.

وصرح وانغ ونبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي اعتيادي أن «أفغانستان نجحت في تحرير نفسها تمامًا من الاحتلال العسكري الأجنبي، الشعب الأفغاني يرحب بهذه الانطلاقة الجديدة نحو السلام الوطني وإعادة الإعمار، أفغانستان تفتح صفحة جديدة في تاريخها».

أبقت الصين المجاورة لأفغانستان على سفارتها في كابول وكانت قد قامت بإجلاء رعاياها الذين طلبوا ذلك قبل عدة أسابيع بسبب تدهور الوضع الأمني.

كما تواصل بكين الحوار مع «طالبان»، لكنها تنتظر تشكيل الحكومة الأفغانية قبل اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالنظام الجديد.