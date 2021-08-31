الجيش الألماني يعلن اعتزامه إنهاء مهمة دعم الولايات المتضررة من السيول

يعتزم الجيش الألماني إنهاء مهمة دعم الولايات المتضررة من كارثة السيول، وهي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس وبافاريا، خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور في أمر صادر لهذا اليوم إنه لا يزال هناك في الوقت الحالي 86 جندياً يشاركون في مهمة الدعم في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك بعد أن كان عدد الجنود المشاركين في هذه المهمة قد وصل إلى أكثر من 2300 جندي في ذروة الأزمة.

وأكدت الوزيرة أن الجيش أنجز المهمة بالإضافة إلى مهام أخرى خارجية والتزامات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورأت الرئيسة السابقة لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن "تمكن الجنود من تحمل هذه الأعباء المتعددة يعد إشارة إلى الموثوقية والاحترافية اللتين تتمتع بهما قواتنا المسلحة".