السيسي: مصر باتت تمتلك بنية أساسية حديثة لإقامة أي تعاون مع الشركاء الدوليين

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب من المرافق والخدمات لإقامة أي تعاون مع الشركاء الدوليين.

وأضاف السيسي خلال استقباله وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك بالقاهرة، الاثنين، إلى اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات العسكرية والدفاعية.

وأعرب السيسي عن تطلع بلاده لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الكورية مؤخراً من تنامي وازدهار، ومؤكداً اهتمام كوريا الجنوبية بتعميق تلك العلاقات المثمرة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر ودورها المحوري في المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار، وأهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين