النيابة العامة المصرية تحبس 3 متهمين بخطف طفل المحلة

شعبان بلال (القاهرة)



أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين بخطف طفل مدينة المحلة بمحافظة الغربية (شمال القاهرة).



وتصدر هاشتاغ «طفل المحلة» الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومحرك البحث العالمي «جوجل»، بعد قيام 3 أشخاص بخطف طفل وطلب فدية لرده إلى أهله.



وقالت النيابة العامة المصرية إنها تلقت بلاغاً من والد الطفل المخطوف مفاده خطفَ مجهولون نجله من أمام محل سكنه، مؤكدة أنه تزامناً مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشاراً واسعاً لمقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على النائب العام الذي أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.



وعاينت النيابة العامة المصرية مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصور المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لرده.



وأمرت النيابة العامة المصرية بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المجرى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جار التحقيقُ حولها.



وكلَّفت النيابةُ العامة المصرية الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضبط بحوزة المتهمين سلاحين ناريين آليين وذخائر.



هذا، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومجرى التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم وأقروا بارتكابهم الجريمة على نحو ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة.