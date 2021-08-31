ماليزيا تسجل قفزة جديدة لإصابات «كورونا»

سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 20 ألفاً و897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالمقارنة مع تسجيل 19 ألفاً و268 حالة إصابة أمس، طبقاً لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة الماليزي، نور هشام عبد الله.

وقال عبد الله إن ولاية سيلانجور مازالت تمثل أكبر عدد من حالات الإصابة، بواقع 4371 حالة، تليها ولاية صباح بواقع 2594 حالة، ثم ساراواك بواقع 2285 حالة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى مليون و746 ألفاً و254 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وفي أول خطاب له منذ توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا، دعا إسماعيل صبري يعقوب الأسبوع الماضي، أحزاب المعارضة للمشاركة في لجان حكومية، تم تشكليها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف إسماعيل صبري أنه «من الضروري تحقيق استقرار سياسي بسرعة، من خلال العمل الجماعي ويشمل ذلك التعاون بين الأحزاب».