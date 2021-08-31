بعد نهاية حرب 20 عاماً.. كيف سيكون مطار كابول؟

لأول مرة منذ عام 2001، لم تعد هناك أي قوات أميركية بأفغانستان بعد أن أتمت الولايات المتحدة إجلاء معظم مواطنيها وآلاف الأفغان المعرضين للخطر من هناك.

تم نقل أكثر من 114 ألف شخص جواً من مطار كابل خلال الأسبوعين المنصرمين في إطار الجهد الأميركي، لكن إنهاء الدور العسكري الأميركي في أفغانستان يطرح مجموعة جديدة من الأسئلة على الرئيس جو بايدن وإدارته.

أجلت الولايات المتحدة أكثر من 5500 مواطن أميركي منذ بدء رحلات الإجلاء في 14 أغسطس، واختار عدد قليل من الرعايا الأميركيين البقاء بأفغانستان، كثيرون منهم فضّل ذلك للبقاء مع أفراد أسرته.

كانت إدارة بايدن قد قالت إنها تتوقع أن تواصل حركة طالبان السماح للأميركيين وغيرهم بمغادرة أفغانستان بأمان بعد إتمام الانسحاب العسكري الأميركي، لكن المخاوف تتعلق بكيفية مغادرة هؤلاء، إن لم يكن هناك مطار يعمل.

ويبقى بالبلاد عشرات الآلاف من الأفغان يواجهون الخطر، مثل المترجمين الذين عملوا مع الجيش الأميركي والصحفيين ودعاة حقوق المرأة. فمصيرهم غير واضح، لكن المسؤولين يخشون أن تثأر طالبان منهم.

وقد تعهدت طالبان بالسماح لكل الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الذين يحملون جواز سفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان وفقاً لبيان مشترك صادر عن بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما، الأحد الماضي. على مدى الأسبوعين المنصرمين، عكف الجيش الأميركي على تأمين وتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بما يقرب من 6 آلاف عسكري.

وتُجري طالبان محادثات مع حكومات دول مثل قطر وتركيا، سعياً للمساعدة في استمرار عمليات الطيران المدني من المطار، وهو السبيل الوحيد المتاح أمام كثيرين لمغادرة أفغانستان.

وقال وزير الخارجية التركي مولود غاوويش أوغلو، الأحد، إن مطار كابول بحاجة لإصلاحات قبل إعادة فتحه أمام الرحلات المدنية.

وكانت تركيا مسؤولة - في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي- عن أمن المطار طيلة السنوات الست الماضية. والإبقاء على المطار مفتوحاً بعد تسليم القوات الأجنبية المسؤولية عنه أمر ضروري ليس لبقاء أفغانستان متصلة بالعالم وحسب، بل وللحفاظ على الإمدادات وعمليات الإغاثة.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تعتزم ترك دبلوماسيين في أفغانستان وإنها ستقرر خطواتها القادمة بناء على أفعال طالبان، لكن على إدارة بايدن أن تحدد كيف سيمكنها ضمان عدم تفجر أزمة إنسانية واقتصادية في البلاد.