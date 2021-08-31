التحالف يسقط طائرة مفخخة ثانية استهدفت مطار أبها وأنباء عن إصابات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي".

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية"، مؤكداً أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب".