إسرائيل تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا خلال اليوم الماضي.

ووفقاً لما نقله موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد تم تسجيل 10946 إصابة جديدة يوم أمس، وهو أعلى عدد للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وكان تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 18 يناير الماضي.





