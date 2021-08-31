ألمانيا تسجل أول انخفاض بإصابات «كورونا» منذ يوليو

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5750 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا إصابات جديدة يوم الثلاثاء الماضي بواقع 5747 وسجل المعهد 60 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 42 وفاة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، منها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وتراجع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام لأول مرة منذ مطلع يوليو الماضي، حيث بلغ اليوم الثلاثاء 8ر74 إصابة، نزولاً من 8ر75 إصابة أمس الاثنين. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وتتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء معدل الإصابة الأسبوعي، الذي يضع حداً أقصى من خمسين إصابة بكورونا بين كل مئة ألف نسمة، كمعيار لتحديد الخطورة الوبائية من قانون الحماية من العدوى، والأخذ بدلاً من ذلك بالعبء في المستشفيات كمعيار جديد في تقييم الوضع، وتثبيت ذلك في قانون الحماية من العدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و942 ألفاً و856 حالة. يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفاً و200 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و738 ألف شخص.