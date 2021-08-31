بعد انسحاب آخر جندي أميركي... طالبان في مطار كابل

فرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أميركية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وجابت مركبات طالبان ذهابا وإيابا المدرج الوحيد لمطار "حامد كرزاي" الدولي.

وأكدت حركة طالبان، بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن الحركة فرضت سيطرة كاملة على مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي.

وعقد الناطق باسم الحركة مؤتمره الصحافي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان، ليل الاثنين الثلاثاء، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرّت 20 سنة سيطرت في نهايتها حركة طالبان على البلاد مجدّداً.

وقال المتحدث باسم طالبان: «نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعاً». وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أميركية المطار إيذاناً بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وجابت مركبات طالبان ذهاباً وإياباً المدرج الوحيد لمطار حامد كرزاي الدولي.

وسار مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح عبر حظائر الطائرات قبل الفجر، ومروا ببعض المروحيات السبع، من طراز (سي اتش-46)، والتي استخدمتها وزارة الخارجية الأميركية في عمليات الإجلاء قبل جعلها غير قابلة للتحليق. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، ليل الاثنين الثلاثاء، بعيد إنجاز قوات بلاده انسحابها من أفغانستان أنّ الولايات المتّحدة «ستعمل» مع حركة طالبان إذا «وفت بتعهّداتها».