تايلاند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يوليو

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 ألفاً و666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها تايلاند منذ 27 يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أنه تم تسجيل 19 ألفاً و245 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 190 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 11 ألفاً و589 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 204 آلاف و729 حالة، من بينها مليون و 21 ألفاً و772 حالة شفاء.



