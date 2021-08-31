الجيش الأميركي: مئات المدنيين الأميركيين ما زالوا في أفغانستان

قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن بعض المواطنين الأميركيين ما زالوا في أفغانستان

بعد مغادرة آخر القوات الأميركية.

وقال ماكنزي للصحفيين عبر الفيديو يوم الاثنين إنه لم يتمكن أي مدني أميركي من الوصول إلى المطار للمغادرة في الرحلات القليلة الأخيرة من كابول.

وأضاف الجنرال أنه يعتقد أن واشنطن ستنجح في إجلاء المدنيين الأميركيين الذين تركتهم والذين قال إن عددهم "منخفض جداً بالمئات" .

وأضاف: "سنتفاوض أيضاً بقوة لإخراج شركائنا الأفغان".

وقال ماكنزي "انتهت المرحلة العسكرية لهذه العملية. وستبدأ التتمة الدبلوماسية لذلك الآن".

كما أكد أن "كل فرد من أفراد الخدمة (العسكرية) الأميركية خرج الآن من أفغانستان، ويمكنني أن أقول ذلك بيقين بنسبة 100%".



