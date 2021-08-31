مصر تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات يوم الاثنين مقابل 255 إصابة وسبع وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 288162 من ضمنهم 238580 حالة تم شفاؤها، و16727 حالة وفاة".