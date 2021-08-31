البنتاجون: انسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان

شارك الجيش الأميركي صورة لآخر جندي أميركي وهو يغادر كابول، في نهاية حرب استمرت 20 عاماً في أفغانستان.

ويظهر الميجور جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 82 المحمولة جواً وهو يستقل الطائرة فى وقت متأخر من يوم الاثنين خارج مطار حامد كرزاي فى كابول في صورة من كاميرا رؤية ليلية.



وعلقت القيادة المركزية الأميركية في تغريدة على تويتر بالقول: "آخر جندي أميركي يغادر أفغانستان".

وتم الانتهاء من الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من مطار كابول يوم الاثنين.

وأقلعت آخر طائرة عسكرية أميركية قبل دقيقة من منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، من العاصمة الأفغانية .



وكان هناك أكثر من 100 ألف فرد من القوات الدولية منتشرين في البلاد في بعض الأحيان.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر خسائر من بين جميع الدول التي أرسلت قوات الى هناك حيث لقي أكثر من 2460 جنديا أميركياً حتفهم خلال أطول حرب خاضتها البلاد .





