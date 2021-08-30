مجلس الأمن يدعو طالبان لضمان خروج «آمن» للأفغان

تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام «التزاماتها» من أجل خروج «آمن» لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، من دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن ال15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وينص القرار على أن مجلس الأمن «يتوقع» من طالبان أن تفي بكل «التزاماتها»، لا سيما في ما يتعلق بـ«المغادرة الآمنة» و«المنظمة» من أفغانستان «لمواطنين أفغان والرعايا الأجانب» بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وفي المقابل، لا يشير القرار إلى «المنطقة الآمنة» أو المنطقة المحمية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن، الأحد، أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة لإنشاء «منطقة آمنة» في كابول للسماح خصوصا بمواصلة «العمليات الإنسانية».

وقال ماكرون «أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل بأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية».

وتابع أن إنشاء هذه المنطقة «سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته، وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان».