الجيش الأميركي ينهي انسحابه بالكامل من أفغانستان

قال الجيش الأميركي، الاثنين، إن الولايات المتحدة أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من الحرب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع (البنتاجون) "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان".

وأضاف الجنرال ماكنزي، الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته، أنّ "آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 أغسطس" في الساعة 9:29 ت غ.

كانت الولايات المتحدة أرسلت آخر دفعة من قواتها لإجلاء الأميركيين والأفغان الذين عملوا معهم إثر سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الجاري.

وتابع "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت، فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّه منذ 14 أغسطس وحتى ليل الاثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي الدولي.

وأضاف أن السفير الأميركي يوجد على متن آخر طائرة أميركية غادرت مطار كابول.