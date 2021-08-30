تنديد واسع بالهجوم الإرهابي للانقلابيين على قاعدة «العند»

الرياض (وكالات)

أعربت عدد من الدول والمنظمات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي ارتكبته ميليشيات «الحوثي» الانقلابية على قاعدة «العند» العسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن، مؤكدة تضامنها مع اليمن في جهودها الرامية لاستعادة الشرعية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية، إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الذي شنته الميليشيات الإرهابية على قاعدة «العند»، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشددت الوزارة، في بيان، على وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددة موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات «الحوثي» الإرهابية، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

كما أكدت الخارجية السعودية، موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه، معبرة عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية، حكومةً وشعباً، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

من جهتها، أدانت مملكة البحرين الهجوم «الحوثي» الإرهابي على قاعدة «العند». وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، تضامن مملكة البحرين مع اليمن في جهودها الرامية لاستعادة الشرعية وتحرير المحافظات اليمنية من قبضة الجماعة «الحوثية»، موضحة أن هذه الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها جماعة «الحوثي» الإرهابية تتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبرت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

كما أدان الأردن الاعتداء «الحوثي» الإرهابي على قاعدة العند الجوية اليمنية. وشددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، على موقف الأردن الثابت بإدانة واستنكار جميع الممارسات والأفعال الإرهابية، مؤكدة وقوف بلادها المطلق وتضامنها التام مع اليمن في وجه كل ما يهدد أمنه واستقراره، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب وحكومة اليمن وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، علقت وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، على الهجوم «الحوثي» الذي استهدف قاعدة «العند» أمس الأول. وقالت ليندي: إن هناك تقارير مروعة عن سقوط العديد من الضحايا في الهجوم على قاعدة «العند».

وأضافت على حسابها في «تويتر»: «إن هناك ضرورة ملحة لوقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية في اليمن».

وفي هذه الأثناء، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي على قاعدة «العند».

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين وقوف منظمة التعاون ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف تزويد ميليشيات «الحوثي» بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية.