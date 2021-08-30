موسكو ترحب بفكرة إقامة منطقة آمنة في كابول

موسكو (وكالات)

رحب الكرملين، أمس، باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقامة منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية، من أجل مواصلة العمليات الإنسانية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحه اليومي للصحافيين عبر الهاتف: «بالطبع، يجب مناقشة هذا الاقتراح». وأضاف: «من المهم جداً بحث كل سبل إقامة مثل تلك المنطقة، مثل هذا النظام، لكن يجب أولاً فهم موقف طالبان بشأن هذه الفكرة».

وكان الرئيس الفرنسي قال في مقابلة مع «لو جورنال دو ديمانش»: إن فرنسا وبريطانيا ستدعوان في الأمم المتحدة إلى العمل من أجل إقامة منطقة آمنة في كابول.

واعتمدت السلطات الروسية التي قامت بإجلاء مئات الأشخاص، موقفاً تصالحياً حيال طالبان، واعترفت بانتصارها مع دعوتها في الوقت نفسه إلى «حوار وطني» من أجل تشكيل حكومة تمثيلية.

وتعبر روسيا عن قلقها حيال أمن الجمهوريات السوفييتية السابقة المتاخمة لأفغانستان. من جانب آخر، اعتبر بيسكوف أن فكرة شطب طالبان عن لائحة المنظمات الإرهابية «سابق لأوانه». وأضاف: «من الضروري معرفة ما ستكون عليه الإجراءات الأولى للحكومة التي ستشكل». وفي هذه الأثناء، دعا موفد الكرملين إلى أفغانستان، سمير كابولوف، الولايات المتحدة إلى لإفراج عن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الأفغاني، الذي جمدته واشنطن، بعد سيطرة «طالبان» على كابول في وقت سابق هذا الشهر.