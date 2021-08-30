الصين: على العالم توجيه «طالبان» بشكل إيجابي

بكين (رويترز)

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مكالمة هاتفية أمس، بأنه من الضروري أن يتعامل المجتمع الدولي مع حكام حركة «طالبان» الجدد «ويوجّههم بشكل إيجابي».

ونقل بيان عن وانغ قوله: إنه يتعين على واشنطن العمل مع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لأفغانستان ومساعدة النظام الجديد على إدارة المهام الحكومية بشكل طبيعي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ووقف تآكل قيمة العملة، والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي واشنطن، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: إن بلينكن ووانغ تحدثا عن «أهمية أن يحاسب المجتمع الدولي طالبان على الالتزامات العلنية، التي أعلنتها فيما يتعلق بالممر الآمن وحرية السفر للأفغان والأجانب».