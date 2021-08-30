«الصحة العالمية» تفتح جسراً جوياً مع أفغانستان

جنيف (رويترز)

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن طائرة تحمل أدوية وإمدادات طبية من المنظمة هبطت في أفغانستان، أمس، وهي أول شحنة تصل البلاد منذ سيطرة «طالبان» على الحكم.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط، في بيان: «بعد أيام من العمل المتواصل لإيجاد حل، يسعدني للغاية القول إننا تمكنا الآن جزئياً من إعادة ملء مخزونات المنشآت الطبية في أفغانستان، وضمان أن تستمر الخدمات الصحية المدعومة من منظمة الصحة العالمية في العمل، في الوقت الراهن».

وكانت المنظمة حذرت، يوم الجمعة، من أن الامدادات الطبية ستنفد خلال أيام في أفغانستان، وأعلنت عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف الشمالية بمساعدة السلطات الباكستانية.

وقالت المنظمة إن إمدادات تزن 12.5 طن وصلت، أمس، تكفي لتغطية الاحتياجات الطبية الأساسية لأكثر من 200 ألف شخص، وإجراء 3500 عملية جراحية، وعلاج 6500 مريض بالصدمة.